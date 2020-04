La Generalitat i les franges horàries per a la sortida ordenada

29.04.2020 | 04:00

El comitè tècnic del pla d'Emergències de la Generalitat ha aprovat una proposta de franges horàries per ordenar les sortides dels ciutadans a mesura que avanci el desconfinament, perquè els nens, els esportistes, els ancians i els aturats surtin en diferents torns durant el dia. Aquesta proposta, segons va anunciar Pedro Sánchez ahir per la tarda en roda de premsa, s'estudiarà. "Hi ha comunitats que volen una sortida per franges i altres no", va dir.

Quan les condicions sanitàries ho permetin, entre les sis i les vuit del matí es va podria sortir a practicar esport individual, entre les vuit i les nou es reservaria per a la mobilitat laboral, de les nou a les onze per a ancians i persones amb discapacitat i de les onze a la una del migdia, per als menors de fins a 5 anys.

Després d'una pausa entre la una i les quatre de la tarda, perquè els ajuntaments puguin netejar i desinfectar i per deixar una franja per si en el futur la poden ocupar altres col·lectius, seria el torn de quatre a sis de la tarda per als menors de 6 a 13 anys, als quals seguirien, entre les sis i les vuit de la tarda els adolescents d'entre 14 i 17 anys, juntament amb els adults que estan en un ERTO, a l'atur o teletreballen.

Finalment, segons la proposta aprovada ahir pel comitè tècnic el Procicat, entre les set i les nou de la tarda seria de nou el torn per practicar esport de forma individual, com córrer o passejar.

renda garantida

El Govern també ha aprovat el Decret que estableix el reglament de la renda garantida de ciutadania com un nou dret subjectiu, "amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i les unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat", ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.