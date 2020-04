Denunciat per alcoholèmies positives i incompliment del confinament 

29.04.2020 | 09:11

Dilluns, a les 21.13 hores, la trucada d'un particular va informar a la Policia Municipal que a l'avinguda de Jaume l, amb el carrer del Camí de Castellar, una persona, possiblement en estat ebri, intentava agafar el seu vehicle. Una dotació d'agents van localitzar a aquesta persona, que feia maniobres amb el seu vehicle. El van identificar i van detectar una forta olor a alcohol. Va ser traslladat a les dependències policials, on se li van realitzar les proves evidencials d'alcoholèmia, en les quals va donar uns resultats positius de 0,68 mg/l i 0,63 mg/l, motiu pel qual se li va realitzar denúncia administrativa, a més de ser denunciat per incompliment del decret d'estat d'alarma. D'altra banda, a les 17.25 hores de dilluns, a la carretera d'Olesa, una dotació de la Policia Municipal que realitzava un control de pas, va retirar la targeta d'estacionament d'una persona amb mobilitat reduïda, de la qual s'estava fent un ús inadequat.