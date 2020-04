Roses solidàries per la diada

Sant Jordi 2020

23.04.2020 | 14:01

Les usuàries i personal femení de la Residència de Sant Llàtzer han pogut celebrar Sant Jordi de forma tradicional gràcies al gest solidari d'Enric Munill, de l'empresa Jardins Munill-Aróztegui. Aquest jardiner ha regalat 125 roses a aquest centre. "Volia aportar un petit granet de sorra en tota aquesta situació i vaig pensar en la gent gran, que és qui està patint més aquesta pandèmia. Per això vaig contactar amb la residència i els vaig comentar la possibilitat", apunta Enric Munill. Afegeix "jo vaig néixer aquí, per tant, estava clar a on havia de portar les roses". Munill admet que no ha estat fàcil trobar les flors, però finalment ha pogut realitzar aquesta acció solidària.