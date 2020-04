La Federació Catalana de Futbol dona per finalitzades les seves competicions

Futbol

23.04.2020 | 18:12

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha donat per finalitzades totes les competicions de la temporada 2019-2020 de futbol, futbol sala i futbol platja que depenen de l'entitat, segons ha informat en un comunicat.

Després de la reunió telemàtica celebrada aquest dijous, la junta directiva de l'FCF ha acordat una decisió que afectarà les lligues de futbol territorial, que abasta des de Primera Catalana fins a les competicions de futbol formatiu.

En el comunicat, la federació territorial defensa que la decisió es pren seguint la recomanació emesa per la secretària general de l'Esport català en relació a la pandèmia de l'COVID-19.

Un cop adoptada aquesta resolució de donar la temporada per finalitzada, falta per saber com es tanquessin les diferents competicions, decisió que l'FCF consultarà amb els clubs catalans en les pròximes setmanes.

Entre les opcions que s'estudien hi ha la de declarar la temporada com nul·la o aplicar un sistema d'ascensos i descensos en funció de com estaven les competicions en el moment en què es va parar la competició.