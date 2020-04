El xifra d'altes arriba a les 878

La crisi del coronavirus

21.04.2020 | 04:00

El cap de setmana i la jornada d'ahir segueixen marcant una tendència positiva en l'evolució de la pandèmia de coronavirus a la ciutat. El nombre de casos positius que informen MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa manté la seva reducció. Ahir, a la ciutat, un total de 591 persones estaven infectades i diagnosticades com a tal. No s'assolia una xifra tan baixa des del 29 de març, quan a Terrassa hi havia menys de 600 casos positius. De forma paral·lela també estan creixent les altes. L'increment ha estat constant el cap de setmana i ahir va arribar fins a 878 persones que han superat la malaltia.

També són positives les dades de les persones que estan ingressades a les unitats de cures intensives. Al llarg del cap de setmana ha estat estable i ahir es va reduir fins als 41 pacients, unes xifres que són de mitjanç del mes de març.

L'atenció hospitalària, és a dir, els pacients que estan ingressats als diferents centres sanitaris, inclosos els que s'hi han habilitat de forma excepcional per la pandèmia, també va minvant, per arribar fins a les 359 persones. El seguiment domiciliari, dels casos que no són greus, però que lògicament hi ha una intervenció dels operadors sanitaris ha baixat fuins a 191 persones. La dada negativa és l'augment de les persones que han perdut la vida per la COVID-19, que s'ha situat ahir dilluns en 230 defuncions. L'augment proporcional és molt inferior al viscut a finals de març principis d'abril.

Pel que fa a Catalunya, les darreres dades donaban una xifra total de 8.273 persones mortes a Catalunya a causa de la Covid-19, 206 les últimes 24 hores, segons les dades facilitades per les funeràries diàriament a la Generalitat de Catalunya.

Del total de morts, 2.268 han mort en una residència, 92 en un centre sociosanitari i 519 en un domicili. Catalunya registra un total de 42.610 casos positius.