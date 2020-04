Vega demana a l'alcalde "més lleialtat institucional"

16.04.2020 | 16:05

El primer secretari del PSC de Terrassa, l'exalcalde Alfredo Vega, ha demanat a través d'un comunicat a l'alcalde, Jordi Ballart (TxT), "més lleialtat institucional" respecte les altres administracions en aquesta crisi sanitària. Segons Vega, "estem veient com aquests dies l'alcalde i el seu equip de govern critiquen de forma pública i oberta el Govern d'Espanya en nombroses ocasions". El líder dels socialistes terrassencs afegeix que el govern municipal "no és un partit, ni un bipartit; és una institució que representa a tota la ciutadania, i les seves crítiques no haurien de ser objecte de partidisme. Sobten les contínues crítiques al Govern central, però quan es tracta de rebatre alguna decisió del Govern de la Generalitat, aquí les crítiques baixen de to o ni tan sols es produeixen".

El PSC també ha presentat noves propostes al govern municipal en la gestió de la lluita contra el coronavirus, com destinar els diners recaptats de les multes per saltar-se el confinament a un pla de xoc municipal pera ajudar a famílies, autòmnoms i famílies; una campanya de promoció de l'esport dins de casa o la creació de una finestra única d'atenciólaboral als afectats pels ERTO, que seria gestionada per Foment amb la col·laboració dels sindicats.