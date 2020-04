Multat per saltar-se el confinament i tenir maria

16.04.2020 | 08:33

A les 19.50 hores de dimarts, una persona va ser denunciada al carrer de Watt, quan no va poder justificar el motiu de trobar-se al carrer lluny del seu domicili. En l'escorcoll realitzat, la Policia Municipal li va trobar a la bossa de mà una substància verdosa, presumptament marihuana, amb un pes de 0,4 g, motiu pel qual també va ser denunciada per tinença de substàncies estupefaents.

El mateix dia, a les 20.50 hores, una persona va sortir corrent, al carrer de Vallhonrat, quan va veure que s'hi acostava una dotació policial. L'individu va ser interceptat i, com no va poder justificar el motiu del desplaçament, va ser denunciat per saltar-se el confinament.

Més tard, a les 23.45 hores, una dotació de la Policia Municipal va observar a dues persones assegudes a un banc, a la plaça de Rosa Mora, que, en veure els agents, també van fugir corrent. Un d'ells va poder ser interceptat i denunciat per incompliment del Decret.

Aquests són tres exemples de les actuacions que va portar a terme la Policia Municipal el passat dimarts per garantir el compliment de les mesures adoptades amb l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma. Aquest dia, la Policia Local va denunciar 24 persones.

Fins a 17 d'aquestes denúncies van ser per no poder justificar davant la Policia Municipal un motiu vàlid per trobar-se a la via pública, incomplint així la instrucció de confinar-se a casa. A banda, dues persones van ser denunciades per circular amb patinet pel carrer i no poder justificar el motiu del seu desplaçament.