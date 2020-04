Denunciats per abocar mobles al carrer i per no guardar les mesures de seguretat

16.04.2020 | 17:12

Una patrulla de la Policia Municipal va localitzar dimecres a quatre persones, a les 20.13 h, al carrer de Marià Benlliure, que estaven traient i traslladant mobles pel carrer, sense cap mena de mesura de protecció, i amb la intenció d'abocar-los. Preguntats pels agents, van manifestar que estaven fent una mudança. Les quatre persones van ser denunciades per abocament de mobles al carrer i per no guardar les mesures de seguretat. Aquesta va ser una de les trenta denúncies que va posar dimecres la Policia Municipal per incompliment de les mesures establertes per l'estat d'alarma. Fins a 18 d'aquestes denúncies van estar per no poder justificar davant la Policia Municipal un motiu vàlid per trobar-se a la via pública, incomplint així la instrucció.