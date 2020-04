Denunciada una dona per fer ioga en un descampat

La crisi del coronavirus

31.03.2020 | 04:00

La Policia Municipal ha denunciat una dona per fer ioga en un descampat. Els fets es van produir diumenge al mig dia al barri de Can Boada, molt a prop del camp de futbol. Els agents van veure la dona, que tenia un gos lligat a prop seu, i la van denunciar per infringir el decret de l'estat d'alarma. L'equip de Govern, que va aplaudir l'enduriment de les mesures de confinament, va dir el cap de setmana que a Terrassa es faria complir amb rigor les normes. La prohibició de sortir de casa és clara i treure el gos a pasejar no pot ser excusa per esquivar el confinament.