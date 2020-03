Rosa Peral serà condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana

23.03.2020 | 15:42

Un jurat popular de l'Audiència de Barcelona ha declarat culpables d'assassinat amb traïdoria els guàrdies urbans de Barcelona Rosa Peral i Albert López per matar el maig del 2017 al nòvio d'ella, el també policia del cos Pedro Rodríguez, en el marc d'un triangle amorós.

Rosa Peral està ingressada per Covid-19 a l'Hospital de Terrassa per evitar contagiar altres preses. Avui ha seguit el veredicte per videoconferència.

Per vuit vots a un en el cas de Peral i set a dos en el cas de López, el tribunal popular ha conclòs que els dos examants -que han assistit per videoconferència per les restriccions del coronavirus després que ella resultés contagiada- són responsables d'haver-se confabulat per matar Rodríguez, a qui van "drogar o medicar" i el cadàver del qual van cremar a l'interior del seu vehicle, que van abandonar en una pista forestal del pantà de Foix el dia després del crim.

En el seu veredicte, el jurat considera provat que els processats "conjuntament, o al menys un d'ells amb l'anuència i col·laboració activa de l'altre", van agredir la víctima "de manera violenta" i "aprofitant-se" que es trobava "enterament despreocupada", triant un moment en què estava" adormit o descansant" per impedir així que pogués exercir "defensa eficaç enfront de l'atac mortal del que va ser objecte".