Explica'ns amb una foto o un vídeo què fas a casa

#JoEmQuedoACasa

26.03.2020 | 09:08

Quedar-nos a casa és una responsabilitat amb la nostra salut i amb la salut dels demés. Hem de respectar estrictament el confinament per garantir el final de la propagació del Covid-19. L'estat d'alarma sembla que es prorrogarà per quinze dies més i volem que comparteixis amb nosaltres com és el teu confinament.

Envia'ns una fotografia o un vídeo teus i/o de la teva família, explica'ns amb una imatge què feu, com ompliu les llargues hores d'estada dins de casa vostra; si llegiu, si descanseu, si mireu sèries, si canteu, si balleu, si pinteu... Compartirem com vivim els terrassencs el nostre exercici de responsabilitat que és el confinament.

Envieu una fotografia dient qui sou i una petita descripció de què feu a joemquedoacasa@diarideterrassa.es i ho compartirem amb tots els terrassencs amb el hashtag #JoEmQuedoACasa.