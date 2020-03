Més denuncies per incompliment del Decret d'Alarma

20.03.2020 | 12:13

La Policia Municipal de Terrassa continua treballant per garantir el compliment de les mesures adoptades amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Les denuncies augmenten cada dia. La Policia Municipal va denunciar dimecres a 86 persones .D'aquesta xifra, un total de 59 persones van ser denunciades arreu de la ciutat, per incompliment del decret d'estat d'alarma per estar passejant per la via pública sense causa que justifiqués la seva presència, o bé per estar a la via pública assegudes en bancs, reunides a les places o jugant a futbol.

Fins a cinc persones més van ser denunciades per estar passejant per la zona boscosa del terme municipal de Terrassa, a l'Anella Verda, al voltant de la Torre Mossèn Homs i la zona de Torrebonica.

Unes altres vuit persones van ser denunciades en diverses actuacions policials per circular més d'una persona en un vehicle, sense causa justificada, incomplint així el decret d'estat d'alarma.