YouTube, les escoles bressol i Greintec, als nostres suplements

07.02.2020 | 11:48

Aquest dissabte trobareu tres suplements amb l'edició habitual del Diari de Terrassa: la revista setmanal, una guia d'educació i un especial de Greintec. Tres publicacions extres que sumen 30 pàgines plenes de continguts.

Gent DT

El 14 de febrer de 2005 va néixer el domini YouTube.com, un web on compartir vídeos per internet. Aquell projecte domèstic és avui dia el major èxit audiovisual a la Xarxa a escala planetària. Aviat el gegant del vídeo celebrarà el seu 15è aniversari tal com recordem a la revista Gent DT. Ens en parla el youtuber terrassenc Roc Massaguer i la periodista de Catalunya Ràdio Mariola Dinarès.

dtDossier

Les escoles bressol i les llars d'infants són el primer graó de l'ensenyament, en el qual els nens i les nenes aprenen a jugar i relacionar-se. En parlem al DT Dossier. Un monogràfic de 16 pàgines amb una completa guia de totes les escoles bressol de la ciutat.

Pàgines especials

El Gremi d'Instal·ladors de Terrassa i Comarca, Greintec, és una entitat centenària formada per professionals i empreses amb vocació de servei al client. En aquest especial entrevistem al president del gremi Ignasi López i repassem la història de l'entitat amb imatges i la informació que està recopilant en un llibre l'historiador Marcel Taló.