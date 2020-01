Les efemèrides del 2020 i la tornada al gimnàs, als suplements d'aquest dissabte

10.01.2020 | 11:42

El 250è aniversari del naixement de Beethoven, el 40è de l'assassinat de John Lennon, en l'àmbit musical; o els 100 anys de les obres de la façana del Sant Esperit o els 45 anys de l'autopista Barcelona-Terrassa omplen d'efemèrides el 2020. Aquest dissabte fem un repàs de les celebracions més destacades al reportatge principal de Gent DT. La revista setmanal també inclou consells per tenir cura de les plantes d'interior, la decoració amb catifes i la gastronomia. A "Converses" parlem amb el ballarí Jordi García, un terrassenc veï de Can Parellada que ara viu a Madrid per participar en l'exitós musical "La jaula de las locas".

El segon suplement de la setmana és un monogràfic del dtDossier dedicat a un dels primers propòsits que tots ens fem quan comença l'any: tornar a fer exercici i anar al gimnàs. El gener és un mes propici per matricular-nos al gimnàs i començar a fer esport. En traurem innombrables beneficis per a la nostra salut i vida social.