Hockey. Copa de la Reina

Jordi Guillem

22.12.2019 | 12:40

En el partit per al tercer i quart lloc de la Copa de la Reina, l'Atlètic Terrassa ha perdut per 0 a 1 davant del Taburiente canari, que ha reeditat el tercer lloc de la passada edició. Un gol de penal-córner d'Atteneri Ortiz al minut 20 ha resultat decisiu en un duel de domini canari. Les noirs de Jordi Flo ho han intentat fins al final, però no han pogut forçar els "shoot-outs". Han acabat quartes en aquesta Copa de la Reina.