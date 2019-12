El Club de Campo reedita el títol en guanyar 4-2 el San Pablo Valdeluz

Hockey. Copa de la Reina

Jordi Guillem

22.12.2019 | 19:00

Sense sorpreses a la final de la Copa de la Reina. En una final madrilenya que enfrontava els dos caps de sèrie, el Club de Campo s'ha imposat per un clar 4 a 2 al San Pablo Valdeluz. Els sis gols s'han marcat a la primera part, on les d'Edu Aguilar s'han mostrat molt superiors. El San Pablo ha intentat reaccionar als dos darrers quarts, però el 4 a 2 ja no s'ha mogut. Aquest títol és l'onzè dels tretze últims disputats que s'endú un conjunt madrileny que n'acumula ja disset dels trenta-cinc que s'han disputat. Begoña García per dues vegades, Laura Barrios i María López han anotat els quatre gols del campió. Pel San Pablo han marcat Patricia Álvarez i Lola Riera. El Club de Campo, amb una imperial María López, ha jugat un gran partit, sobri i seriós, que ha resolt molt aviat. El seu rival ha provat de retallar distàncies de totes les maneres imaginables i quan faltaven cinc minuts, Donoso ha tret la portera del camp. Però la consistència de les noies d'Edu Aguilar en totes les línies les ha dut a aixecar el trofeu de Copa sense massa patiments.