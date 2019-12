Molist: "Al principi hem patit, però l'equip és ara molt estable i ha sabut reaccionar"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

15.12.2019 | 20:40

El vestidor del Terrassa FC ha estat una gran festa amb la victòria al derbi contra el San Cristòbal d'aquest diumenge en què els locals s'han imposat per 3 a 0. Primer, els jugadors han celebrat el triomf amb la seva afició en un ambient excepcional. Després, de portes endins.

"És cert que al principi ens ha costat imposar el nostre joc. Ens han pressionat bé a dalt i no hem llegit bé la sortida. Després, l'equip ha millorat, ha estat estable i hem fet un bon joc", ha manifestat l'entrenador del Terrassa, Xevi Molist. "L'objectiu era guanyar pel que representava aquest partit. Ara ho hem de gaudir avui al vespre i demà pensem ja en el Manresa."

Molist ha destacat la solidesa defensiva del seu equip. "Portem 12 en contra i això ens dóna molta tranquil·litat. Aquesta setmana teníem baixes, però Genís jugat de central des de l'inici per primera vegada i ha estat a molt bon nivell. No som un equip defensiu, ens agrada jugar a l'atac, però aquesta estabilitat ens fa ser més forts."

Després de sumar 10 punts de 12 possibles en les darreres quatre jornades, el Terrassa ha atrapat l'Hospitalet al primer lloc de la classificació. "Ens hem de preocupar més de nosaltres que dels rivals. Però cal aprofitar quan punxen, perquè altres vegades no ho hem fet. "