La Passtiseria, delícies amb segell propi

Terrassa a Taula. Dolces creacions elaborades artesanalment

14.12.2019 | 04:00

A La Pastisseria, amb sis establiments a Terrassa, trobem una infinitat de dolces creacions elaborades artesanalment. Els troncs de Nadal, de diversos sabors, en són una mostra. De cara a les festes, també ens proposen variats plats per emportar. Als establiments de La Pastisseria, a Terrassa, ofereixen productes de qualitat i fets al dia: pa de massa lenta, pastissos i brioixeria, plats per emportar, menús del dia i de cap de setmana, càtering per a empreses o particulars... Un signe ...