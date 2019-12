La revista Gent DT es vesteix de Nadal

Suplements

13.12.2019 | 11:56

Aquest dissabte trobareu el primer dels especials nadalencs que la secció de suplements ha preparat amb motiu de les festes.

Gent DT es vesteix de Nadal per cinquè any consecutiu amb continguts molt variats i un reportatge on reunim a sis grups de germans terrassencs que tenen la mateixa professió: farmacèutiques, arquitectes, metges, restauradors i paradistes de la Fira de Santa Llúcia.

Aquest especial consta de 24 pàgines i també parla de la decoració nadalenca, els menús de les festes, els vins, les postres i els regals.