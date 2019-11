Els músics terrassencs de moda i el sector de les gestories, aquest dissabte

Suplements

08.11.2019 | 10:16

L'actual generació de cantants i bandes egarenques és una de les més brillants en anys. Gent DT ha volgut saber per què Doctor Prats, Lildami, Sense Sal i Miki Núñez triomfen amb la seva música alegra i festiva. Aquests artistes que omplen els escenaris allà on van són els protagonistes del reportatge principal d'aquesta setmana. També parlem de la tradició de regalar paneres i lots de Nadal, us proposem visitar Formentera per descobrir els seus encants a la tardor i, a la secció de Converses coneixem millor a la pianista Montserrat Solé i la disciplina artística que aplica, el 'soundpainting'.

El segon suplement d'aquest dissabte, el Dossier dt, està dedicat al sector de les gestories i les assessories. Més enllà de la declaració de la renda ofereixen un servei integral a particulars, empreses i autònoms en matèria fiscal, laboral o comptable, entre altres.