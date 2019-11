El San Cristóbal lluirà l'escut de la ciutat a la samarreta

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

04.11.2019 | 16:23

El CP San Cristóbal lluirà l'escut de Terrassa a la part posterior de la samarreta del primer equip, una iniciativa que el club de Ca n'Anglada ha presentat aquest dilluns amb el propòsit de donar visibilitat a la seva identitat terrassenca. La junta directiva del San Cristóbal va presentar la proposta a l'Ajuntament, que l'hi ha acceptat com a un bon vehicle per projectar la imatge de Terrassa.

El regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, va destacar en la presentació de la iniciativa que suposava "un orgull que un club com el San Cristóbal passegi l'escut de la ciutat per a tot Catalunya. Penso que és una idea genial". Joan Masana, vicepresident del San Cristóbal, ha explicat que aquesta idea "feia temps que la teníem pensada" i va afegir que el San Cristóbal "sempre ha anat amb el nom de Terrassa per endavant".