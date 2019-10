Cinc anys de la revista Gent DT en català

Suplements

25.10.2019 | 16:28

Avui, 25 d'octubre, la revista en català dels dissabtes de Diari de Terrassa compleix 5 anys. Va ser l'any 2014 quan Gent DT va néixer com a una publicació setmanal de tendències, moderna, dinàmica i actual. Des de llavors s'ha consolidat com un producte de referència, que sempre ha volgut ser de lectura amena i interessant. L'equip de reporters de Gent DT segueix endavant, obrint nous temes de reportatges, seccions i entrevistes, amb el mateix entusiasme de sempre. Agraïm la fidelitat dels lectors que ens ha ajudat a arribar fins aquí.

Aquest dissabte, al número 262 del suplement analitzem com les tapes són un bon reclam per a bars i restaurants. Això ha fet que els restauradors les hagin convertit en protagonistes de moltes rutes gastronòmiques tal com aborda aquest dissabte el reportatge principal de Gent DT. La revista també inclou continguts sobre la Castanyada i Halloween i, a la secció de "Converses", una entrevista amb l'actor Albert Suárez, de Terrassa, que actua aquests dies al Teatre Borràs de Barcelona.

D'altra banda, divendres vinent és Tots Sants, un dia assenyalat per recordar aquells que ja no hi són. Coneixem els orígens i l'evolució d'aquesta emotiva festivitat a la nova edició del dt Dossier.