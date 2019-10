La "Vetlla pels encausats per l'1 d'Octubre" prega per la reconciliació i acaba amb crits per la seva llibertat

Santi Palos

20.10.2019 | 00:42

Unes quatre-centes persones han assistit aquesta nit a la "Vetlla de reflexió i pregària en solidaritat amb els encausats per l'1 d'Octubre", desenvolupada al temple evangèlic de l'Esglèsia Unida en el "clima de reconciliació, recolliment i pregaria" demanat al començament pel pare Gaspar Borda. Les lectures, pregàries, intervencions de paraula i música, encesa de ciris i cants s'han anat succeint al llarg de gairebé dues hores.

Els moments més emotius han estat, evidentment, les pregaries dites pels familiars dels empresonats i exiliats. Meritxell Lluís, la dona de Josep Rull, ha afirmat que "malgrat aquest infern que ens ha tocat de viure", "no permetrem que la més petita espurna d'odi o ressentiment colonitzi els nostres cors", i la germana de Lluís Puig ha assenyalat que la no violència "no és passivitat, sinó acció compromesa. El segle XX ha demostrat que es pot avançar sense sortir del camí de la pau, i Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela en són exemples. La tradició evangèlica, la pau, la fraternitat són els valors que alimenten el món republicà. Que la pregària ens doni força per perserverar en aquesta lluita per la verdadera democracia, sempre pacífica i amb respecte de l'altre".

Laura Masvidal, dona de Josep Forn, ha demanat que "tinguem la grandesa de cor, la imaginació i l'empenta necessàries per a mirar junts cap al futur, i puguem il·lusionar-nos novament amb un projecte comú on ens reconeguem tots com a germans més enllà de les legítimes diferències i discrepàncies". La pastora Rut Giornano s'ha referit als condemnats com "aquells que, amb força i valentia, van portar endavant la voluntat d'un poble, i avui estant empresonats" i en la seva pregària també s'ha referit a "portar endavant el somni de veure un país en llibertat, basat en els principis dels evangelis, de mirar l'altre amb respecte, com tu voldries ser mirar". L'acte ha acabat amb el públic dempeus cantant "Virolai" i "Els Segadors", i crits de "llibertat!".