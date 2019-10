La moda tardor i els forns de pa, temes dels dos suplements

Revistes

10.10.2019 | 17:41

Capes, mànigues amples, ratlles i també colors atrevits com el fúcsia o el neó. La moda per a aquesta tardor-hivern permet jugar amb molts estils i combinacions molt afavoridors. És hora de renovar l'armari amb els consells que Gent DT us ofereix al reportatge d'aquesta setmana. La loteria de Nadal, la nova etapa del restaurant Cavall Bernat, les galetes solidàries d'una terrassenca i l'entrevista a "Converses" completen la revista setmanal.

El segon suplement, el dt Dossier està dedicat avui al pa, un producte que segueix sent comú en la dieta de moltes famílies. Cada cop se'n comercialitzen més varietats i des de l'estiu hi ha un nou reglament que n'estableix les normes de qualitat. En parlem a diferents reportatges i amb el president del Gremi de Flequers de Terrassa i Comarca, Josep Maria Carné.