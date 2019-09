Els observadors dels ocells i els cursos per a adults, aquest dissabte

Suplements

13.09.2019 | 10:51

El món dels ocells fascina cada vegada més observadors aficionats que fan sortides per la natura per seguir el vol de les espècies més singulars i recrear-se mirant el seu plomatge o el seu bec característics. En parlem al reportatge principal de la revista dels dissabtes Gent DT. També donem tots els detalls de com preparar i celebrar una festa infantil i, a la secció de Converses entrevistem a l'escriptor Ivan Carrasco.

El lector també trobarà unes pàgines especials dedicades a centres que ofereixen cursos per a adults.