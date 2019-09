Aquest dissabte: Gent DT, dtDossier i Motor

Suplements

06.09.2019 | 10:40

Tres suplements complementen l'edició d'aquest dissabte de Diari de Terrassa: el Gent DT, un nou monogràfic de dt Dossier i l'entrega mensual de Motor & Mobilitat. La presència preocupant de microplàstics al mar centra el reportatge de la revista. Parlem del problema amb una investigadora i ambientòloga i amb un nadador terrassenc d'aigües obertes.

El segon suplement és una completa guia de comerços, acadèmies i centres esportius de Terrassa on les famílies trobaran tot el necessari per preparar la tornada a l'escola dels seus fills.

Per últim, el lector també trobarà una nova edició del suplement de Motor, amb el nou i10 com a presentació estrella del Saló Internacional de l'Automòbil de Frankfurt.