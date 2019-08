Nous canvis per reordenar el trànsit al Centre de la ciutat

30.08.2019 | 12:56

L'Ajuntament està enllestint els canvis de reordenació del trànsit al Centre de la ciutat perquè sigui més fluïda arran del tancament per accedir Portal de Sant Roc. Els pròxims dijous i divendres, 4 i 5 de setembre, es posarà en marxa el canvi de sentit dels carrers del Vall, del Col·legi i del Portal Nou i de Sant Cristòfol. Les actuacions, que complementen les de juliol, obren noves rutes per facilitar els transports i serveis, així com itineraris alternatius que permetin accedir a les escoles i als pàrquings de la zona (Plaça Vella, del Progrés i Raval de Montserrat). Amb aquesta reordenació del trànsit s'avança cap a l'establiment d'una zona de baixa emissions, tal i com contempla el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-21 i el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire 2015-20. Amb motiu de l'inici del curs escolar, l'Ajuntament farà una campanya informativa al veïnat dels carrers afectats pels canvis.