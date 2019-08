Fred de Bruijn tanca el Mundial amb quatre medalles de cinc possibles

Natació. Campionat del Món màster de Gwangju

29.08.2019 | 13:59

El nedador terrassenc Fred De Bruijn ha tancat la seva participació al Campionat del Món Màster sumant quatre de les cinc medalles a què optava a la ciutat sud-coreana de Gwangju. El nedador de l'Atlètic Terrassa, nascut l'any 1938, va competir en la categoria de 80 a 85 anys i va aconseguir una medalla d'or, dues de plata i una de bronze. A la ja coneguda medalla d'or en la prova dels 800 metres lliure, hi va afegir dues plates, als 400 metres lliure i als 200 braça. Es va penjar també un bronze als 200 metres lliure. L'única modalitat en la qual no va poder pujar al podi foren els 100 lliure. Aquestes quatre medalles se sumen a l'extensa llista de triomfs de De Bruijn al llarg de la seva carrera. A Corea del Sud ha duplicat el nombre de medalles que va guanyar a la darrera Copa del Món de Kazan, a Rússia, l'any 2015, on se'n va penjar dues.