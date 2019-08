Gent DTUn estiu en blanc

Suplements

16.08.2019 | 11:12

El color blanc és un dels imprescindibles de la moda estiu i aquesta temporada ha agafat més protagonisme que mai tal com hem comprovat a les desfilades dels dissenyadors i a l'oferta de les grans marques. Creadores de moda com Txell Miras o Adela Llorens parlen del significat del color blanc i del seu protagonisme tant a la platja com a la ciutat en el reportatge d'aquest dissabte de Gent DT.

La revista torna aquest dissabte, puntual a la seva cita amb els lectors, amb reportatges sobre la generació alfa, el pas de les marques blanques a les "verdes" als supermercats i, a gastronomia, els aliments més adequats per a cada tipus de pell.

La secció de Converses compta amb una entrevista amb Luisa Montes, una pintura que utilitza l'art com a teràpia contra el dolor.