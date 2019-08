Anar de públic a programes de la tele, tot un hobbie

Suplements

Uns 15.000 egarencs van trepitjar l'any passat algun dels platós dels programes de la productora Gestmusic per fer d'espectadors. Formar part del públic de les grades dels escenaris de diferents espais televisius s'ha convertit darrerament en molt més que un passatemps per a moltes persones. S'ho passen molt bé, coneixen a gent, repeteixen i, a sobre, surten per la tele i són reconeguts pel carrer.

Al suplement Gent DT parlem amb l'animador del concurs "OT", fem el perfil de 5 dones que són unes habituals i també tindrem les declaracions del responsable de públic de Gestmusic. També oferim un ampli reportatge amb les imatges que la fotògrafa Clàudia Borràs ha captat amb la seva càmera per Àsia, a més de continguts de tecnologia i gastronomia.