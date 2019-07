Els 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna i la protecció solar, aquest dissabte

Suplements

19.07.2019 | 10:49

El 21 de juliol de 1969 l'home va trepitjar la Lluna per primer cop. La gesta històrica va paralitzar el món i milions d'espectadors de tot el planeta van veure expectants per televisió com la missió de l'Apolo 11 i els astronautes Neil Armstrong, primer, i Edwin "Buzz" Aldrin, després, van caminar per la superfície del satèl·lit de la Terra mentre Michael Collins l'orbitava a bord del Columbia van aconseguir la gran meta dels Estats Units. Recordarem aquella fita i algunes anècdotes al reportatge de la revista Gent DT d'aquest dissabte.

El lector també trobarà una nova edició del monogràfic Salut "Cuidar el cos" amb consells sobre la protecció solar a l'estiu i els filtres més adequats, la depilació làser i notícies d'actualitat.