Joves cuiners que despunten i la Festa Major, als monogràfics

Suplements

Redacció

28.06.2019 | 11:11

La revista Gent DT i un extra dedicat a la Festa Major completen l'edició d'aquest dissabte de Diari de Terrassa. La gastronomia a Catalunya atreu cada any a centenars de joves que aspiren a ser cuiners. Al reportatge entrevistem amb tres nois que, tot i no haver complert encara els 25 anys, ja ocupen llocs de responsabilitat en alguns restaurants. També parlem amb el comunicador terrassenc Xarli Diego, un rostre famós de TV3 que ha publicat la seva biografia professional com a locutor al costat de músics d'éxit com Miguel Bosé, Pablo Abraira y Jeanette.

El segon suplement és un monogràfic especial amb continguts de la Festa gran de Terrassa. Inclou entrevistes als cantants Lildami i Mala Rodríguez i reportatges sobre el cartell d'artistes i grups de música, el 40 aniversari de Minyons de Terrassa, la Festa Major infantil i els espectacles de foc, entre d'altres temes.