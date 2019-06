La soledat de la gent gran i la protecció dels ulls a l'estiu

Suplements

21.06.2019 | 11:08

Aquesta setmana el Diari surt al carrer amb la revista Gent DT i el monogràfic de Salut per ampliar els continguts de dissabte. Al reportatge tractem de la soledad de la gent gran, una situació que viuen entorn de 8 mil persones més grans de 65 anys a Terrassa. Parlem amb diversos testimonis que reben ajud d'entitats socials de la ciutat i, fins i tot, amb una dona de 73 anys que viu sola i un cop a la setmana es troba amb un grup de persones com ella a la seu de Càritas.

Els lectors també trobaran una nova edició de Salut (Cuidar el cos) que aquest dissabte tractarà temes com la importància de protegir els ulls amb unes bones ulleres de sol, com tenir cura dels peus a l'estiu i pautes per una bona salut mental.