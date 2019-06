La moda bany "made in Terrassa" i el món de les assegurances

Suplements

14.06.2019 | 11:07

Demà dos suplements acompanyen l'edició de cap de setmana del Diari de Terrassa: el Gent DT i el dt Dossier. A la revista setmanal donem a conèixer les tendències de moda bany que creen dues marques vinculades a la ciutat: Como un pez en el agua, impulsada per Raquel Pérez (Barcelona) i Sandra Puig (Matadepera) i Hels BCN, creada per Helena Lladó (Terrassa). Són firmes amb propostes de biquinis personals i creatius que utilitzen les xarxes socials com a finestra comercial al món i que, fins i tot, sedueixen a models, actrius i cantants. Tot un univers creatiu, artesanal i molt femení. A la secció de Converses el protagonista és el músic Gerard Quintana, que va ser a la ciutat per presentar la seva primera novel·la.

Les assegurances i la importància de tenir les esquenes cobertes amb una pòlissa centra el segon suplement del dissabte, el dt Dossier. A més dels reportatges, inclou entrevistes a tres experts del sector.