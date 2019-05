Aquest dissabte, tres suplements amb el Diari

Monogràfics

17.05.2019 | 10:51

La revista Gent DT, un monogràfic sobre les eleccions municipals i el especial Barcelona, molt més són les tres publicacions que complementen l'edició de dissabte de Diari de Terrassa. La restauració de cotxes d'època amb entrevistes als terrassencs que cultiven aquesta afició centra la portada i el reportatge del Gent DT. El suplement també inclou una entrevista amb la cuinera i escriptora mediàtica Ada Parellada.

El segon monogràfic és un extra que recull les apostes dels candidats polítics que van participar al gran debat sobre les eleccions municipals que va organitzar, per primera vegada a la seva història, el Diari de Terrassa.

I per acabar, el lector també trobarà amb aquesta edició, un extra amb totes les propostes turístiques per descobrir els millors atractius i riqueses arquitectòniques i naturals de les comarques de Barcelona.