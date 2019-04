Gent DT i dos monogràfics més, aquest dissabte

Suplements

26.04.2019 | 12:20

Diari de Terrassa arriba demà dissabte als seus lectors amb tres suplements: la revista Gent DT, un nou dtDossier dedicat a la Formació Professional i el monogràfic Salut, cuidar el cos. El pròxim dimecres, 1 de maig, és el Dia del Treball. Al reportatge del suplement dels dissabtes recollim testimonis de persones que tenen una feina poc habitual.

D'altra banda, el dt Dossier recorda com la Formació Professional capacita als estudiants per l'exercici qualificat d'una professió. Fem un repàs a les propostes per al proper curs.

A més a més, Salut torna a la seva cita mensual amb reportatges divulgatius i consells sobre la celiaquia o la intolerància al gluten, la prevenció del càncer de còlon i, un altre sobre l'embaràs i les afeccions bucodentals.