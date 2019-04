La felicitat, la gent gran i el motor, als tres suplements de demà

Monogràfics

05.04.2019 | 11:17

Tres suplements acompanyen l'edició de Diari de Terrassa d'aquest dissabte. D'una banda, la revista Gent DT torna a la seva cita setmanal amb els lectors amb un reportatge sobre els camins per trobar la felicitat. La recerca del benestar emocional s'ha convertit en tota una indústria. Al Gent DT, tres experts reflexionen sobre què condiciona avui la felicitat. També publiquem una nova entrega del dtDossier, aquest cop centrat en els serveis per a la gent gran, un col·lectiu cada cop més nombrós que necessita atencions concretes per garantir la seva qualitat de vida.

A Motor&Mobilitat, el tercer monogràfic de demà, parlem de les properes fires com la de Vallès Motor Terrassa, del 12 al 14 d'abril o la de Vive la Moto, que té lloc aquest cap de setmana a Barcelona.