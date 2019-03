T'independitzes... I ara què?

La primera llar és tan especial que hem de fer del nou espai per viure una mica més que un lloc on dormir. El preu dels habitatges i els lloguers no sempre permeten aconseguir un apartament a mida i de vegades, fins i tot, cal renunciar a un espai amb molta llum. Però tot i que ens enfrontarem a una llista interminable de detalls en contra, amb una mica d'originalitat i imaginació podem aconseguir la llar dels nostres somnis o, si més no, un espai habitable i acollidor. Cal ser pràctic i seguir els següents consells per a ser un bon decorador de la nostra primera llar.

Mobles multiusos

La veritat és que en els apartaments petits els mobles multiusos són una solució ideal per a aconseguir multiplicar l'espai. Utilitzar una taula plegable, amb espai suficient per a introduir almenys quatre cadires dins, és una de les opcions, com també ho són les cadires de colors flexibles i plegables, perfectes per a disposar-les contra la paret o darrere del sofà.

Respecte als llums una bona solució són els flexos, perquè es col·loquen a qualsevol superfície per a aconseguir que l'habitació guanyi en lluminositat. En canvi, els llums dempeus o massa halògens redueixin l'espai.

Per al dormitori les lliteres són un encert, si estem parlant d'un pis compartit amb amics. Però en el cas de què els ocupants siguin una parella, si els sostres són prou alts, l'ideal és crear un espai addicional amb un suport, com ara un llit plegable. Així ampliarem els metres de terra i l'espai del dormitori durant la resta del dia.

El millor per al menjador

Respecte al saló menjador, a vegades, els sofàs llit són una alternativa bàsica per a decorar l'espai i aconseguir un dormitori addicional. Segons la plataforma de disseny Made.com, precisament el sofà llit és el moble més venut entre els joves de la generació "millennial". "El perfil dels compradors tipus és una dona de 25-34 anys", diuen els responsables del portal de disseny digital. Així, veuen en aquest tipus de mobiliari una alternativa molt vàlida per a independitzar-se, bé sigui de forma definitiva o bé com un trasllat eventual per estudis o treball.

Els sofàs llit actuals més còmodes disposen d'obertura "italiana", és a dir, cada nit no es necessita res més que retirar coixins i mantes i tocar el respatller per obrir-lo i desplegar el llit. Es tracta d'una opció més que vàlida per a llars en els quals cal rebre convidats sense disposar d'una segona habitació. Altres propostes pràctiques són còmodes butaques que són seient de dia i llit de nit.

En el bany

Si ens traslladem a la decoració del el bany, un lloc on emmagatzemar paper higiènic i tovalloles de recanvi és vital, tant com alliberar espai amb una dutxa de grandària reduïda. Per a les portes dels armaris la millor elecció són frontals llisos, i la millor opció la supressió de tiradors. Els mobles suspesos alleugereixen l'espai, mentre que la cisterna encastada en l'envà, permetent crear una balda de suport, és una solució molt útil.

En aquest espai els miralls són un element decoratiu que ens ajudarà a potenciar la sensació d'amplitud i a guanyar lluminositat al nostre bany. Finalment, un altre dels elements que estalvia espai en un bany petit és una porta corredissa i encastada en l'envà.

A la cuina

Si estàs acostumat al rentavaixelles, potser és millor que tornis a la realitat i evitis aquest electrodomèstic, encara que ja hi ha alguns una mica majors que la grandària d'un microones. Optar per dos focs en lloc de quatre és el més encertat, així com decantar-se per una aigüera de grandària reduïda. L'espai d'emmagatzematge es minimitza i, com sempre, el fonamental en espais petits és determinar quines són les nostres prioritats a la nova llar.