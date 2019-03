Aquest dissabte, la moda dels musicals, a Gent DT i la campanya de la renda, al DT Dossier

Quan s'alça el teló, els actors i les actrius de musical ofereixen interpretació, música i dansa en directe. Parlem amb terrassencs dedicats a aquest espectacle teatral al reportatge de la revista Gent DT. Altres continguts d'aquest dissabte són les diferents opcions dels treballs manuals, com decorar la primera llar si t'independitzes i, a Converses, entrevista amb la cineasta Rrose Present (nom artístic de Roser Gerona), que es dedica al cinema experimental.

El monogràfic de DT dossier es centra en la propera campanya de la renda. Les dades fiscals ja es poden consultar però no serà fins al 2 d'abril quan comenci el termini per presentar la declaració. Parlem amb Marc Llargués, del Col·legi de Gestors, per saber més detalls de la campanya.