El fervor religiós de Sevilla

La festa més devota i popular de Sevilla és la Setmana Santa, una celebració en què el fervor religiós, les seves germandats i processons tenen un abast internacional.

"Sevilla té mil i una llegendes que representen a la Setmana Santa i a la ciutat", assegura José Manuel García Bautista, autor del llibre "Enigmas de la Semana Santa". El periodista i investigador relata a Efe llegendes de devots fantasmes, malediccions alliçonadores, casualitats amb un toc diví i fets suposadament miraculosos, protagonitzats per algunes de les imatges religioses més populars de la capital andalusa.

L'espina llançada

"Si algú gosa robar d'una església un objecte de culte o sagrat, ha de saber que li pot pesar una maledicció", assenyala l'investigador.

"L'any 1421 va aparèixer a la connexió d'obres de la sevillana església de San Martín, una caixa de plom amb una relíquia en el seu interior: una espina de la corona de Jesucrist, que estava dotada de certs poders curatius. En ser portada a casa dels malalts, aquests trobaven alleujament als seus mals i malalties", apunta García. Relata el periodista que la sagrada relíquia va ser robada de la casa d'un sacerdot, que l'havia portat allí, en tornar de la casa d'un malalt i trobar l'església tancada.

"Trenta anys després, una persona va acudir a l'església i, sota secret de confessió, va lliurar la relíquia, ja que des que va estar en el seu poder tots els seus amics i familiars havien patit necessitats, mals, desgràcies i contrarietats. El penedit va lliurar la relíquia, coneguda com 'La Lanzada' i va demanar perdó", explica García.

Un heretge i un fantasma

Una altra història documentada pel periodista narra que una nit de 1537 un heretge es va acostar al cementiri de l'església de San Juan de la Palma i, recolzat en una palmera, va dir: "Palma, la Mare de Déu va quedar no verge després del part". Aquell heretge va ser "caçat" per la temuda Inquisició sevillana, en ser denunciat per un senyor gran que, escandalitzat del sacrilegi verbal, no va poder reprimir la seva ira.

"L'heretge va negar-ho tot als inquisidors que, a manera d'acarament, el van portar a veure l'ancià denunciant a casa seva. Un jove va obrir la porta i en preguntar-li pel senyor gran només va aconseguir dir: "Era el meu avi i porta enterrat vuitanta anys al peu de la palmera del cementiri de l'església de San Juan", prossegueix García. "Era la mateixa palmera on s'havia recolzat l'heretge, qui davant aquest miraculós fet, va confessar la seva culpa i penediment", explica l'investigador.

Araujo davant del Gran Poder

La talla del Crist del Gran Poder, de Juan de Mesa, és una de les imatges més captivadores i amb major nombre de devots a Sevilla. Una història del llibre de García, a cavall entre la llegenda i la realitat, explica que l'any 1965 Juan Araujo Pino, un exfutbolista del Sevilla F.C. i devot del Gran Poder, va renegar de la seva fe i la seva devoció per aquell Crist, i va prometre no tornar a trepitjar la basílica on li resava quan, malgrat haver-li demanat dia i nit per la sanació del seu fill malalt, aquest va morir.

Araujo es va penedir de la seva acció temps després, quan un dia van trucar a la seva porta, la va obrir i, davant els seus ulls, es va trobar amb la imatge del també anomenat Senyor de Sevilla "demanant" entrar a casa seva. Araujo va caure de genolls davant de la prodigiosa talla, d'acord a García.

El que havia passat, segons l'explicació del periodista, és que "els integrants d'una processó de les Missions Populars, que marxaven pel seu barri, fora del recorregut habitual per Setmana Santa, havien trucat a casa del jugador per entrar i protegir així al Senyor de Sevilla de la pluja, perquè acabava de començar a ploure.

El Crist de l'Expiració

El Crist de l'Expiració, talla que representa l'últim sospir de Jesús a la Creu, és obra de Francisco Antonio Gijón, datada el 1682, i una de les més belles i llegendàries imatges de crucificats de la ciutat, sent coneguda com "El Cristo del Cachorro", segons aquest autor.

"La llegenda diu que la seva imatge va ser fruit d'una trobada casual del seu autor amb un personatge sevillà conegut com El Cachorro, un gitano, que, en creuar un pont sobre el riu Guadalquivir, va ser apunyalat per un marit gelós que creia que la seva dona li havia estat infidel amb ell", apunta. García assenyala que Gijón, que estava entre els curiosos que van envoltar al moribund gitano, "va contemplar aquella mirada perduda, buida, i aquella expressió final quan l'home exhalava el seu darrer alè, just quan expirava".

"L'imatger va córrer al seu taller estremit encara per l'escena, però embriagat d'una font d'inspiració que el portaria a tallar una de les seves obres més immortals: l'anomenat 'Cristo del Cachorro'", una imatge del crucificat que, en les processons, aixeca l'admiració del poble sevillà", explica l'investigador.