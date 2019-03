Gent DT parla amb pares homosexuals amb fills i DT Dossier es centra en els estudis universitaris

Amb motiu del Dia del Pare aquesta setmana parelles formades per dos homes ens expliquen a Gent DT com l'arribada d'un fill els ha canviat la vida. En aquest reportatge col·labora amb un article el periodista de TV3 i presentador del "Telenotícies vespre" Toni Cruanyes, qui també viu aquesta experiència en primera persona. El segon suplement de la setmana, el DT Dossier, està dedicat a les universitats. Terrassa compta amb un campus universitari de primer nivell on la formació de qualitat està assegurada.