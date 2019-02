"Una proposta de singularització de la ciutat"

En aquest ampli article, que publiquem en dues parts, avui i demà, l'autor dóna la seva visió de les línies estratègiques que considera adequades per tal d'impulsar a la Terrassa socioeconòmica del futur, incidint fonamentalment en les seves singularitats diferenciades



Recentment La Comissió d'Estratègia de l'Ajuntament de Terrassa ha presentat un document que sota el títol "Terrassa. Fets i Reptes" fa un diagnòstic de la ciutat que comparteixo. Ordena bé quina és la foto actual de la ciutat i planteja alguns desafiaments futurs. Però no fa cap aposta estratègica clara.

En aquest article voldria fer una contribució personal al debat estratègic fent algunes propostes concretes per al futur de Terrassa, en especial, en aquelles coses que em veig més en cor de parlar, les que tenen a veure amb la singularitat estratègica de la ciutat marcada pel seu perfil socioeconòmic. No sóc el més indicat per parlar d'aspectes socials o culturals de la ciutat. Hi ha molta gent que ho farà millor que jo. Per tant, la meva pretensió és més discreta. És una proposta personal, fruit d'una forma de mirar la ciutat des de fa molts anys i no respon ni a cap grup d'interès, ni menys a cap partit, fa molts anys que no tinc militància ni relació amb cap formació política.

Condicions de context

El context de la reflexió és més el món i els seus canvis que la conjuntura catalana. Voldria pensar sobretot en què significarà pels ciutadans viure en ciutats en l'era de la Internet de les Coses, el Big Data, la Intel·ligència Artificial, la Robòtica, la impressió 3D o el Blockchain. Segur que la política catalana influirà molt en la vida local, però no tant en la determinació per construir una singularitat diferencial que és el que hom busca en aquest escrit. Tanmateix construir una singularitat estratègica requereix lideratge i talent. Un ajuntament esmicolat en el minifundisme polític ho té molt més difícil. La vida política local, a Terrassa i arreu del món, és d'una complexitat creixent. Sense talent en la política local no hi ha res a fer, tot és menut i sectari. La complexitat gestionada per incompetents només condueix a incrementar la pròpia complexitat però no pas a definir cap sortida interessant. Tampoc és possible construir cap singularitat estratègica sense la col·laboració públic privada. El govern de Colau a Barcelona va intentar prescindir de l'entorn privat i ha rectificat sàviament, al menys en part. A Terrassa, si es continua amb la voluntat d'anorrear la confluència entre el món empresarial i el sector públic passarà com a moltes altres ciutats catalanes en que és evidentíssim que si l'únic motor de la ciutat és el públic, les ciutats no se'n surten. En llenguatge tèxtil nostrat, diríem que perden passades.

