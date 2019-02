Gent DT s'acosta a la realitat virtual i DT dossier fa un retrat del polígon industrial Nord

La realitat virtual avança com a tecnologia lligada als videojocs i com a eina per al tractament de fòbies i altres problemes de salut mental. En parlem al reportatge d'aquest dissabte de la revista Gent DT.

A més a més, Diari de Terrassa ofereix un segon suplement, el DT dossier, on fem una radiografia del polígon industrial Nord, creat l'any 1975 i que actualment compta amb més de 90 empreses de diferents sectors.