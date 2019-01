Diari de Terrassa estrena nou monogràfic de Salut, que se suma a la revista Gent DT

Aquest dissabte estem d'estrena. Diari de Terrassa publica el nou suplement monogràfic Salut, que tindrà una periodicitat mensual i recollirà reportatges relacionats amb la vida saludable i els bons hàbits. Al primer número, la revista ofereix consells sobre les dietes, els beneficis del ioga per al mal d'esquena i, a salut dental, la importància de substituir les dents perdudes.

D'altra banda, els turistes busquen, cada vegada més, veure món al mateix temps que viuen noves experiències. En parlem en l'edició d'aquesta setmana del suplement Gent DT, alhora que oferim propostes de viatge ara que és temporada baixa. A la secció de Converses entrevistem al periodista i escriptor Enric Calpena, autor de la novel·la històrica "El dia que Barcelona va morir" on hi ha referències a la ciutat de Terrassa.