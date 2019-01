Pillan a un conductor ebrio porque dejó el coche mal aparcado en una zona para discapacitados en Terrassa. Agentes de la Policía Municipal denunciaron el lunes a un conductor que había dejado su vehículo mal estacionado en una zona para discapacitados en la calle del Aneto, en Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. Un ciudadano alertó al 112 a las once de la mañana: no podía aparcar su vehículo porque otro ocupaba el tramo para discapacitados reseñado. Una dotación de la Policía Municipal acudió a la zona. Los agentes vieron salir de un bar próximo a un individuo con síntomas de ebriedad. Era el conductor. Debió soplar en las pruebas de alcoholemia y la tasa resultante fue positiva, de 0,69 miligramos. Los policías inmovilizaron el automóvil de modo preventivo hasta que llegó otro conductor habilitado y se hizo cargo del coche. Los agentes no pudieron denunciar al conductor ebrio por manejar el vehículo bajo los efectos del alcohol, porque no podían probar tal conducción: el individuo no estaba en el coche. Sí lo denunciaron por dos motivos: por aparcar donde no debía y por no tener la ITV en vigor.