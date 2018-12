A Barcelona: en cotxe o en tren?

La imatge de les cues i retencions als accessos a Barcelona ha tornat a ser força habitual a les hores punta i en aquest 2018 que s'acaba. Tot i les dificultats de mobilitat rodada a l'àrea metropolitana el cotxe és el principal mitjà de transport que els terrassencs utilitzen diàriament per desplaçar-se a primera hora del matí al seu lloc de treball a la Ciutat Comtal. No obstant això, la tendència apunta cap a un major ús del transport públic i no només entre la població estudiantil i universitària, sobretot el 2019.

Després que el Govern aprovés fa quatre anys el nou Pla de Qualitat de l'Aire, que penalitzarà l'ús del cotxe i premiarà l'usuari de transport públic els hàbits de mobilitat estan canviant. Cada cop més egarencs proven d'utilitzar alguns dies a la setmana una de les dues línies de tren o l'autobús, com a alternativa al cotxe per a traslladar-se a Barcelona per motius laborals però també d'oci. Segons dades de Renfe, la mitja de viatgers diaris que surten amb tren des de Terrassa és de 13.100, mentre que un total de 4.700 ho fan des de l'estació de Terrassa Est.

El servei de rodalies del Vallès Occidental és un dels més utilitzats actualment i en funció del punt de destinació a Barcelona els viatgers opten per la xarxa de Renfe o la dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El temps de durada del trajecte en tren de la nostra ciutat fins a la Plaça de Catalunya és de 42 minuts aproximadament. El preu del bitllet senzill és de 3,50 euros (Renfe) i 4,10 euros (FGC) en l'àrea de tres zones.

Totes dues línies ferroviàries pertanyen al servei integrat ATM (Autoritat del Transport Metropolità) i per tant els usuaris poden beneficiar-se dels diferents abonaments amb descomptes de tres zones: T-10, T-50/30, T-70/30, T-mes, T-trimestre, T-dia... etc.

Una altra opció de transport públic, que funciona des del 2017, és la línia d'autobús interurbà e. 2.2. Terrassa-Barcelona, que enllaça amb el Campus Universitari de la Diagonal i amb l'aeroport.

PER AUTOPISTA, UN MALDECAP

Recórrer els 28 quilòmetres de distància entre Terrassa i Barcelona pot ser un suplici. L'accés per carretera, que fóra de les hores punta pot resultar més ràpid i àgil, en els moments de més col·lapse és força complicat. L'entrada per l'autopista C-58, amb les obres a l'alçada de Sant Quirze també fa que el trajecte sigui dificultós i més lent.

Si posessin en una balança els avantatges i inconvenients de viatjar a Barcelona l'opció preferida pels qui no volen sorpreses i volen arribar a l'hora a Barcelona és el tren, sens dubte. "Quan tenim una reunió a la feina a les 8 del matí si vaig amb cotxe haig de sortir de casa a les 6.45 com a molt tard. La gent sap que hi ha sempre caravana i cada cop hi ha més usuaris que entren a Barcelona en tren en detriment del cotxe", explica l'Anna, empleada al departament de recursos humans d'un hotel al Passeig de Gràcia.

Un altre factor en contra és la sinistralitat a les carreteres, sobretot en dies de pluja. Un informe del RACC alertava aquesta setmana que Catalunya té 2.195 carreteres amb risc d'accidents greus Entre les 10 vies amb més sinistres figura la C-58 de Barcelona a Cerdanyola del Vallès.

La contaminació a l'àrea metropolitana és l'altre cavall de batalla del Govern, fins al punt que aviat entraran en marxa diferents mesures restrictives. En dies d'elevats nivells de pol·lució s'activaran actuacions de control del tràfic més contaminant.

DE COMPRES

D'altra banda, aquest desembre la freqüència d'escapades a la gran urb també augmenta entre els egarencs sigui per motius de compres, de turisme o per assistir a espectacles i concerts. Molt pensen ja que res millor que el tren per viatjar sense estrès de col·lapses o despeses extres d'estacionament al Centre. El binomi oci-tren una opció molt interessant.



TERRASSA VOL SER ZONA 2

Aconseguir que la ciutat de Terrassa passi a formar de la zona tarifària 2, en lloc de la zona 3 a la qual pertany, és una reivindicació històrica que l'Ajuntament defensa des de fa anys. Recentment, a l'octubre, l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, va enviar cartes de protesta per la política tarifària a la Generalitat i diferents organismes, com l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (ATM). El motiu era que a partir del dia 1 de gener del 2019, 36 municipis vallesans es beneficiaran d'una tarifa plana i Terrassa ha quedat exclosa. La ciutat reclama que els egarencs puguin beneficiar-se d'aquestes millores tarifàriescom altres municipis vallesans propers. Una altra de les velles reivindicacions de Terrassa és la d'obtenir la implantació de la T-Mobilitat.