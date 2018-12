Amaia, Aitana, Alfred y Ana Guerra vuelven a "OT" en una gala especial de Navidad

"Operación Triunfo" se viste de Navidad en un especial con Roberto Leal que reunirá a los finalistas de esta edición, Natalia, Famous, Alba, Sabela y Julia, con los de 2017. Los concursantes de este año cantarán una de las canciones que han interpretado durante el "talent" muy bien acompañados. Famous cantará con Cesar Sampson "Nobody but you"; Natalia interpretará "Lo siento" con Beret, Alba entonará "Je veux" con Zaz, Julia e India Martínez cantarán "90 minutos" y Sabela interpretará "Negro Caravel" con Rosa Cedrón.

Además, los 16 cantantes se juntarán de nuevo para interpretar su himno "Somos" y "Buenas noches". Por su parte, regresarán al plató de "OT" los finalistas de la pasada edición: Amaia, Aitana, Alfred y Ana Guerra –Míriam ofrece un concierto ese día– presentarán sus singles ante el público que les vio nacer como artistas.

Precisamente, el videoclip del single de Alfred "De la Tierra hasta Marte" tiene mucho talento ESCAC entre sus filas. Ha sido dirigido por el graduado y profesor de la escuela Geoffrey Cowper, el montaje ha corrido a cargo del graduado Paz Morell, mientras que Miquel Prohens (también graduado) se ha encargado de la dirección de foto, y la exalumna del Máster de Arte Heura Marimón ha sido la directora artística. Los efectos especiales han ido a cargo de VFX Lab de la escuela, con el alumno del Máster de VFX Luis Cossio como supervisor y el graduado Lluís Castells como coordinador.

El videoclip se publicó el pasado 4 de diciembre y ya ha superado los dos millones de reproducciones en YouTube.