Per començar, embotits variats

Un canapè de xoriç amb ous de guatlla; una broqueta d'espàrrecs verds, gambes i pernil; uns "cruixents" de pasta de full farcida d'ibèrics... Si hi posem una mica d'imaginació, els entrants dels àpats nadalencs poden esdevenir autèntiques delícies. Moltes d'aquestes minicreacions tenen un ingredient comú: els embotits.

A internet trobarem una infinitat d'originals receptes, a base d'aquests productes, per sorprendre els convidats. En el cas, però, que no vulguem complicar-nos la vida a la cuina, ens queda una opció que sempre resulta: preparar una taula d'embotits.

Per on la comencem? Primer, per triar amb encert. Hi ha un embotit que no hi pot faltar: el pernil salat. Però també hi podem incloure fuet, llonganissa, xoriç, canya de llom, botifarra d'ou, bull, formatge, catalana, pernil dolç...

A l'hora de servir-los, busquem-ne sempre un bon acompanyament. Bastonets o torradetes de pa, olives, fruits secs, figues fresques, melmelada per als formatges... Com passa sovint a la gastronomia (i en aquest cas, també), en la varietat està el gust.

A temperatura ambient

Un altre dels suggeriments és que, si hem preparat la taula d'embotits i l'hem guardada a la nevera, convé que la traiem del refrigerador entre 10 i 15 minuts abans de consumir-la. Com que els embotits estaran a una temperatura ambient, així en podrem apreciar tots els matisos de gust.

La taula serà variada, de manera que un altre consell és separar certs productes (com el xoriç) d'altres per evitar "contaminacions" de sabors.

Els embotits cal presentar-los ben talladets. Ara bé, si veiem que n'hi ha algun que hagi tingut un especial èxit entre els convidats, bé que podem treure la peça sencera (si la tenim) d'aquell embotit en qüestió. D'aquesta manera deixarem que els comensals la tallin al seu gust i, de pas, contribuirem que se sentin com a casa.

Val a dir, a més, que els embotits són un recurs vàlid per a totes les butxaques, en haver-n'hi de classes i preus molt diferents. Entre la diversitat que els és pròpia, però, apareix una paraula màgica que els fa irresistibles, "ibèrics" (els obtinguts d'aquesta raça). Seran una menja saborosa... i l'avantsala del primer plat.