Gent DT: presència terrassenca a l'Escolania de Montserrat

Arrel de la seva recent actuació al Centre Cultura, a Gent DT ens vam interessar per saber si a l'Escolania de Montserrat hi havia algun escolà terrassenc. La recerca ha anat bé i n'hem trobat un, l'Arnau Hortal de 13 anys, que estudia a pocs metres de la Moreneta. El seu germà també va ser escolà i la seva família està molt implicada fins al punt que el seu pare és el president de l'Ampa de l'escola. Destaquem aquesta experiència al reportatge d'aquesta setmana.

A més a més, la revista dels dissabtes dedica diversos continguts a les festes de Nadal, des de consells per triar els regals, fins a les joies, les escapades en vehicles de lloguer i un extra de 10 pàgines amb reportatges de gastronomia.