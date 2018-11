Els retirs espirituals, a Gent DT i el polígon industrial de Can Petit, en un nou monogràfic

Els retirs espirituals o de meditació a la recerca d'una pau interior són tendència. Com són i què busquen els seus seguidors? Al reportatge d'aquest dissabte de Gent DT hem buscat persones que ens responguin a aquestes qüestions. Homes i dones que han participat recentment en un d'aquests recessos de ioga i meditació ens expliquen la seva experiència. La secció de Converses està protagonitzada per l'escriptora terrassenca Teresa Rabal, que debuta a la ficció amb la seva primera novela després de publicar un llibre de viatges.

El segon suplement està dedicat al polígon industrial de Can Petit, una zona on les empreses troben bona comunicació i que encara sortiran més beneficiades amb la finalització de les obres de la B-40 o quart cinturó. Aquest extra, de 16 pàgines, ofereix una guia de les indústries i empreses més representatives de Can Petit, una entrevista amb el regidor d'Economia, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, reportatges sobre l'activitat econòmica distribuïda per sectors i un repàs històric a la Masia de Can Petit, que dóna nom a la zona.